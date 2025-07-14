Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану
14 июля грозы прогнозируют в 16 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
14 июля ночью на севере Карагандинской области ожидается гроза. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов.
На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
Ночью на западе, севере области Абай ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью в центре, на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный ночью в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на юге, днем на севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на юге Актюбинской области сохранится сильная жара 35 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.
Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. 14 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 14 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35, на западе, юге области 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 38-41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.
В области Жетысу ветер юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.