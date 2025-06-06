Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

Днем на юге области Абай ожидается сильная жара 36 градусов. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35, на севере области 38 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, западе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, юго-востоке Актюбинской области ожидается гроза. По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с. На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный утром и днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный с переходом на юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке, днем на западе, севере ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидается град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.