Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром западе, севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау днем ожидается гроза.

В Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза.

В Астане днем ожидается гроза.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 15-20, днем временами 23 м/с.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный днем западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ветер западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. 1–4 июля на западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 01 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какая погода будет в июле в Павлодарской области.