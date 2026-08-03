Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

4 августа ночью на западе и севере Акмолинской области ожидаются дождь и гроза, днем — дождь и гроза, на западе и севере области — сильный дождь. Днем на западе, севере и востоке области прогнозируются град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге — высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау утром и днем 4 августа ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15–20 м/с.

Ночью на западе Павлодарской области ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере и юге области — дождь и гроза, временами сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и юге области 15–20 м/с. В центре и на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Павлодаре днем 4 августа ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем — град и шквал. Ветер юго-западный, на севере, юге и в центре области 15–20 м/с, днем порывы 23–28 м/с. Днем по области прогнозируется сильная жара до 35–37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске 4 августа ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15–20 м/с. Днем прогнозируется сильная жара до 35 градусов.

Ночью на севере и в центре области Абай ожидаются дождь и гроза, днем на севере, юге и востоке области — дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, на востоке, юге и в центре области 15–20 м/с, днем порывы 23–28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара до 35–38 градусов. На востоке, юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее ночью 4 августа ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15–20 м/с. Днем прогнозируется сильная жара до 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35–38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге — чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Туркестанской области ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере и в горных районах области — дождь и гроза. В горных районах прогнозируются сильный дождь, шквал и град. Днем на западе и севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере и в горных районах области 15–20 м/с, на горных перевалах порывы 23–28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая пожарная опасность. В городе Туркестане днем 4 августа ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Шымкенте днем ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. Прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь и гроза, днем — дождь и гроза, на западе и севере области — град и шквал. Ветер северо-западный и северный, днем на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с. На западе, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В городе Костанае 4 августа ожидаются дождь и гроза, днем — град. Ветер северо-западный и северный, днем порывы 15–20 м/с.

На севере, востоке и в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал и пыльная буря. Ветер западный и северо-западный, на севере, востоке и в центре области 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде днем 4 августа ожидаются дождь, гроза и шквал. Ветер западный и северо-западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный и северный, на севере, востоке и юге области порывы 15–20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актобе 4 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

4 августа на севере, западе, юге и в горных районах Алматинской области ожидаются дождь и гроза, на юге и в горных районах области временами сильный дождь, град и шквал. Ветер западный, на севере, юге, востоке и в горных районах области порывы 17–22 м/с, на востоке области временами 25 м/с. На севере, западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая пожарная опасность. В городе Конаеве ночью и утром 4 августа ожидаются дождь и гроза. Ветер западный, временами порывы 17–22 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов города Алматы, 4 августа ожидаются дождь и гроза, временами сильный дождь, град и шквал. Ветер западный, временами порывы 17–22 м/с.

В городе Алматы временами ожидаются дождь и гроза. Ветер западный, временами порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре и горных районах области Жетісу ожидаются дождь и гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах области 15–20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23–28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкоргане 4 августа временами ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе и севере области Ұлытау ожидаются дождь и гроза, в центре области — небольшой дождь и гроза. Днем прогнозируются дождь и гроза, на западе и севере области — сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке и в центре области порывы 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказгане ночью 4 августа ожидаются небольшой дождь и гроза, днем — дождь и гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау 4 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

4 августа ночью на западе и севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь и гроза, на востоке — дождь и гроза. Днем прогнозируются дождь и гроза, на западе и севере области — сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке и юге области порывы 15–20 м/с. На востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере и в центре — высокая пожарная опасность. В городе Караганде ночью 4 августа ожидаются небольшой дождь и гроза, днем — дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе и юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем — дождь и гроза, на севере, юге и востоке области — сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе, севере и юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере и юге области порывы 15–20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Петропавловске днем 4 августа ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15–20 м/с.

В городе Астане днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град и шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области 15–20 м/с, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая пожарная опасность. В городе Таразе днем 4 августа ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара до 35–38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау днем 4 августа ожидается сильная жара до 35–37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее прогноз погоды по Казахстану на 4–6 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет».