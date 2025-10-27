Штормовое предупреждение объявили на большей части территории Казахстана 27 октября

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай на севере, востоке и в центре ожидается туман. Ветер ночью на юго-западе области, порывы 15-18 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ветер с переходом на северо-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области днем на западе, севере временами ожидается сильный дождь. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке — высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер с переходом на северо-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере ожидается сильный дождь. На севере и востоке области — туман. Ветер днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается ветер, в горных районах 15-20 м/с. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная, в центре и на юге — высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная, на юго-западе — высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре области — высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются сильный дождь и гроза. Ветер на западе и севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью ожидаются сильный дождь и гроза. Ветер, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе, юге и востоке ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере и юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.