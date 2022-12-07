Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

7 Декабря 2022, 21:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман и гололед ожидается 8 декабря в Туркестанской, Павлодарской, Жамбылской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается туман.

Днем 8 декабря, ночью 9 декабря в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. 8-9 декабря на севере, юге области, в горных районах ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе 8-9 декабря временами ожидается туман.