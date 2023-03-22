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Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Марта 2023, 23:00
Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осадки, сильный ветер и туман ожидаются в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 1-6 тепла. В Петропавловске ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 2-4 тепла.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 23 марта ночью и утром ожидается туман.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

Днем 23 марта на севере Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 м/с. Температура воздуха днем 4-9, на севере области - 1 тепла.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днем - 0-5, на юге области - 10 тепла.

Ранее сообщалось, что в четырех областях страны ожидается интенсивное снеготаяние, возможны разливы и подтопления.


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