Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Марта 2022, 18:00
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

12 марта на севере, востоке Актюбинской области ожидается северный, северо-восточный ветер, порывы 18 м/с. В Актобе ожидается северо-восточный ветер, днем порывы 18 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на севере области низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, ночью и утром на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман, гололед.

На большей части Кызылординской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед. В центре области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер восточный на юге, западе области порывы 15-20 м/с.


Актюбинская область   Западно-Казахстанская область   Карагандинская область   Кызылординская область   Северо-Казахстанская область   Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай