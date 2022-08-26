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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и семи областях
26 Августа 2022 20:19

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и семи областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара, шквал и грозы ожидаются 27 августа в столице и семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 августа на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем - град. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

Днем на западе, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с.

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области и в городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане 27 августа днем ожидается гроза.


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