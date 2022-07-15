15 Июля 2022 19:20

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара и грозы ожидаются 16 июля в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 16 июля в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов, на юге области - очень сильная жара 40 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 июля днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юго-востоке, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

16 июля в северной половине Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 36 градусов, на юге области - очень сильная жара 40 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью 16 июля ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

16-17 июля на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41-43 градуса. В Туркестане 16-17 июля ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с, днем - сильная жара 41-43 градуса. В Шымкенте днем 16-17 июля ожидается сильная жара 40 градусов.

16 июля ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на южный, на западе, севере области15-20 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау 16 июля днем временами ожидается сильный дождь, гроза, град.

16 июля днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15 м/с. На юге области сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

В Нур-Султане 16 июля утром и днем ожидается гроза.

Днем 16 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара до 43 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 16 июля ожидается сильная жара 43 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 июля днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с. В Павлодаре 16 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

Днем 16 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. 16-18 июля ветер северо-восточный, сутки 16, днем 17-18 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем на юге, западе, севере области ожидается сильная жара, 16 июля - 39 градусов, 17-18 июля - до 41 градуса. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 16-18 июля ожидается сильная жара 39 градусов. 16-18 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

16 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области - сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, днем - град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске 16 июля ожидается гроза.