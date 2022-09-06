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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы и 10 областях РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Сентября 2022, 16:34
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы и 10 областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 7 сентября ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

Ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области 15-20, в северной половине области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В городе Конаеве Алматинской области днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Актюбинской области ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Усть-Каменогорске днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

На севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на севере, западе 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, западе области порывы 25 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.


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