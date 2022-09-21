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Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана
21 Сентября 2022, 16:37

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют штормовую погоду в девяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге области 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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