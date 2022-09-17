Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и восьми областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Сентября 2022, 22:00
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и восьми областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 18 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в центре, на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-западе, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, на севере, востоке, юге области при грозе порывы 15-20 м/с.

18 сентября ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

19-20 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем 18 сентября в горных районах, 19-20 сентября на севере, в горных районах области ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане