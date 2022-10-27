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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и ряде регионов страны

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Октября 2022, 18:53
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и ряде регионов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 28 октября в Астане и 13 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

28 октября ночью и утром в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, на севере и востоке области ветер северо-западный, 15-20 м/с. В Алматы 28 октября ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется ветер восточный, днем в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед.

Ночью 28 октября на западе Мангистауской области, днем в центре области ожидается сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на западе области 15-20 м/с. В Актау ночью и утром 28 октября ожидается сильный дождь.

На западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области - ветер юго-восточный, днем на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 28 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром 28 октября на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, в горных районах 15-20 м/с.

28 октября ночью на севере, западе, в центре Абайской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

28 октября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, востоке области - туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

28 октября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 28 октября ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

28 октября ночью на востоке Павлодарской области сохраняются гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью на востоке области 15-20 м/с.

В Астане 28 октября ночью ожидаются туман, гололед.


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