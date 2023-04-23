Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Апреля 2023, 20:59
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гроза, туман и шквальный ветер ожидаются 24 апреля в столице и 11 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 апреля ночью и утром на западе Акмолинской области ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 24 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Астане 24 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Днем на юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с.

24 апреля ночью и утром на северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

24 апреля ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. На юго-востоке области - пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

24 апреля ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Атырау 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

24 апреля ночью на востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере области - туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 24 апреля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.


Астана   Казгидромет   Регионы   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся
Последний звонок прозвенел в Карагандинской области для более чем 172 тысяч учащихся