Штормовое предупреждение объявлено в Алматы, Шымкенте и 9 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер, пыльная буря и заморозки ожидаются 3 апреля в двух мегаполисах и еще 9 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

3 апреля утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. Ветер восточный, северо-восточный, на большей части области 15-20, в горных районах, на севере области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте 3 апреля временами ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов. ВАлматы 3 апреля ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Конаеве3 апреля ночью ожидаются заморозки 2-4 градусов.

На севере, востоке Жетысуской области сохраняется ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с. Ночью заморозки 2-7 градусов. В Талдыкоргане 3 апреля сохраняются ветер северо-восточный, временами порывы 17-22 м/с. Ночью заморозки 4-6 градусов.

В центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

3 апреля ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Улытауской области ожидается ветер восточный 15-20, временами порывы 23 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается гроза, сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер восточный, 15-20, в центре области порывы 23 м/с. Ветер восточный, 15-20 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, 15-20, временами порывы 23 м/с.

3-4 апреля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 3 апреля ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов, 4 апреля - 2 градуса. В Таразе 3-4 апреля временами ожидается туман, 3 апреля - ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с, ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.

Ранее сообщалось, что в трех реках Казахстана ожидается подъем уровня воды.