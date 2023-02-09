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Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Февраля 2023, 21:07
Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снег, туман, метель и сильный ветер прогнозируют синоптики 10 февраля в 9 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре Абайской области ожидается сильный снег, низовая метель. Ночью на юге области - туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, низовая метель. Ночью на севере, юге области - туман. Ветер западный, северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге области и в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На севере, востоке, в центре области - низовая метель, на юге и в горных районах - гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 10 февраля ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области ожидается снег. На севере, западе области - низовая метель. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер северо-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 10 февраля ночью и утром ожидается туман.

10 февраля ночью и утром на северо-востоке Павлодарской области ожидается туман.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, севере, юге области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 10 февраля ожидается низовая метель.


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