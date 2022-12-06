Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана

6 Декабря 2022, 17:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед и сильный ветер ожидается в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

7 декабря на юге, 8-9 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.

7 декабря ночью и утром в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на горных перевалах - 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается туман.