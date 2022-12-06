НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана

6 Декабря 2022, 17:12
Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед и сильный ветер ожидается в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

7 декабря на юге, 8-9 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.

7 декабря ночью и утром в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на горных перевалах - 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается туман.


Теги:
Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
Занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов
В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Читайте также
Приговор вынесли мужчине за присвоение госсубсидий в Костанае
Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
Мужчина спас троих детей из горящего дома в Жетысуской области
Оставшимся в сломанном авто путникам помогли спасатели ВКО
Занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов
В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Ряд костанайских школ получит имена исторических деятелей
Начато расследование в отношении костанайской птицефабрики
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей