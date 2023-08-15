Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грозы, жара и высокая пожарная опасность 16 августа ожидаются в 15 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

16-18 августа на севере Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области - высокая пожарная опасность. В Алматы 16-18 августа ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве 16-18 августа ожидается высокая пожарная опасность.

16 августа на юге, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе, востоке области сохраняется сильная жара 36 градусов, на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 16 августа ночью ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

16 августа ночью на большей части Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 16 августа ночью ожидается гроза, ночью и утром - туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 16 августа ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16-18 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 августа на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 16 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15 м/с.

На западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

16 августа днем на севере Костанайской области ожидается гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Семее 16 августа ожидается гроза.

На западе области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 августа ночью и утром на западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере области - высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

16 августа ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем - град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза.

16 августа в горных районах, 17-18 августа на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 15-20 м/с. 16-18 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.