Штормовое предупреждение объявлено еще в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 14 января еще в четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Акмолинской области ожидаются снег и метель. Ночью местами ожидается туман. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау временами ожидаются снег, метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем местами 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кызылординской области днем на большей части осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Утром и днем южный, юго-западный ветер местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.