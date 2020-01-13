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Штормовое предупреждение объявлено еще в четырех областях Казахстана

13 Января 2020 20:40
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Штормовое предупреждение объявлено еще в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 14 января еще в четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, в Акмолинской области ожидаются снег и метель. Ночью местами ожидается туман. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау временами ожидаются снег, метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем местами 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кызылординской области днем на большей части осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Утром и днем южный, юго-западный ветер местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Кызылординская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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