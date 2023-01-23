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Штормовое предупреждение объявлено 24 января в шести регионах Казахстана

23 Января 2023, 21:15
Штормовое предупреждение объявлено 24 января в шести регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, юге, западе Абайскойобласти ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на севере области 15-20 м/с.

В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанскойобласти ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.


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