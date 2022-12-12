Штормовое предупреждение объявлено 13 декабря в восьми регионах Казахстана

12 Декабря 2022, 15:50

АСТАНА. КАЗИМНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Акмолинскойобласти ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ночью и утром ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 18 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер восточный 15-20 м/с.

На западе, юге Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, днем 15-18 м/с.

На большей части Павлодарскойобласти ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью на большей части, днем на юге области порывы 15-20 м/с, ожидается резкое понижение температуры воздуха до 22-27 мороза. В городе Павлодаре ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке, юге области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах низовая метель. Ветер восточный на севере области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.