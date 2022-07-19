19 Июля 2022 16:44

Штормовое предупреждение объявлено 10 регионах Казахстана 20 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 июля в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау временами ожидается гроза.

На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на юге области порывы 16 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-38 градусов.

На востоке, севере и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау ожидаются гроза.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге области сохраняется сильная жара до 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Костанае ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, днем ожидается очень сильная жара 45-46 градусов. В городе Кызылорде днем ожидается сильная жара 42-44 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Нур-Султане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, На севере, западе, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный на севере, западе, юге области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В городе Петропавловске ожидается гроза.