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Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

9 Декабря 2022, 21:20
Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В трех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за ветра и метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем10 декабря на севере, востоке Северо-Казахстанской областиожидается низовая метель. Ветер западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловскеднем ожидается низовая метель.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер в районе Жаланашколя юго-восточный порывы 17-22 м/с.

На юге, в горных и предгорных районахТуркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах низовая метель. Ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с.

В Шымкентеночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, что на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег.


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