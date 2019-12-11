Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

12 декабря в Костанайской области днем ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем местами 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем 12 декабря ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

12 декабря в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Днем местами ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Кокшетау 12 декабря днем ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

12 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер северный 15-20 м/с.

В Уральске 12 декабря ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

12 декабря в Туркестанской области на большей части ожидается туман. В Туркестане 12 декабря временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Шымкенте 12 декабря временами ожидается туман.

12 декабря в Актюбинской области местами сохраняются туман, гололед.

В Актобе 12 декабря временами сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90%.