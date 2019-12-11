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Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны

11 Декабря 2019 17:00
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Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Кокшетау 12 декабря днем ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

12 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер северный 15-20 м/с.

В Уральске 12 декабря ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

12 декабря в Туркестанской области на большей части ожидается туман. В Туркестане 12 декабря временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Шымкенте 12 декабря временами ожидается туман.

12 декабря в Актюбинской области местами сохраняются туман, гололед.

В Актобе 12 декабря временами сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90%.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, Костанайская область, Туркестанская область, Казгидромет, Шымкент,
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