Штормовое предупреждение объявили в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью и утром на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на севере ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, в центре, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, в центре области 15-20 м/с. В городе Караганде ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

В городе Нур-Султане ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20, на юге области 23 м/с. В городе Павлодаре ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный на юго-востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 31 октября в горных районах Туркестанской области ожидается туман.