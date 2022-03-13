Штормовое предупреждение объявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 13 марта временами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается сильный дождь.

В Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный в южной половине области 15-20 м/с.

В центре, на юге Актюбинской области ожидается низовая метель.

На востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Днем в центре, на юге, востоке области низовая метель. Ветер северо-восточный, днем в центре, на юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

13-15 марта на юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области, в горных районах туман, гололед. 13 марта на юге, севере области и в горных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Таразе временами ожидается гроза. Ночью и утром 15 марта туман. 13-15 марта ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

13 марта на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются гололед, низовая метель. В Жезказгане ожидается гололед.

На юге, северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер северо-восточный, северный, на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер западный днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

На юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, на юго-востоке области 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах гроза. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с.

Кроме того, в связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах (преимущественно дождь), в период 13-15 марта 2022 года в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.