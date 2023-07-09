Штормовое предупреждение объявили в Астане и 16 областях РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 10 июля ожидается высокая пожарная опасность. 11-12 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля на северо-востоке области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с. 10-12 июля на севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 10 июля ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. 10-12 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

10 июля днем на севере, западе Акмолинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Кокшетау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. 10 июля ожидается высокая пожарная опасность. 11-12 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара 34-39 градусов. 10-12 июля на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. г. Актобе: 10-12 июля ожидается высокая пожарная опасность.

10 июля на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. 10-12 июля на севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 10-11 июля на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 10 июля временами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с. 10-11 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. 10-12 июля на юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 10 июля утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

10 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 10-12 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 10 июля ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 10-12 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля днем в центре, на северо-востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. 10-12 июля на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 10 июля днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

10 июля днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, на юге, западе области пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный днем на большие части области порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 10-11 июля на юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 10 июля днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 18 м/с. Ожидается сильная жара 37-39 градусов. 10-11 июля ожидается высокая пожарная опасность.

10 июля днем на юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов. 10-12 июля на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля днем на большей части Костанайской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. г. Костанай: 10 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

10 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса. 10-12 июля в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 10 июля днем ожидается сильная жара 40 градусов. 10-12 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, северо-востоке области 15-20 м/с. 10-11 июля днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 40 градусов. г. Актау: 10 июля днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

10-12 июля на северо-западе, востоке, юге Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

10 июля днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара 35-38 градусов. 10-12 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность. г. Петропавловск: 10 июля ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. 10-12 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

10 июля днем на большей части области Улытау сохраняется сильная жара 35-38 градусов. 10-12 июля на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: 10 июля днем сохраняется сильная жара 36 градусов.