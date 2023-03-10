Штормовое предупреждение объявили в Алматы и 10 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы 10 марта ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах - гололедица. Ветер южный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

В северной половине Актюбинской области и в Актобе на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром на западе, юге Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается туман.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау ожидается временами туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.