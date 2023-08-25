Штормовое предупреждение объявили в 17 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



25 августа в Алматы днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, днем на севере, западе, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, на севере, западе, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза.

Днем на большей части Алматинской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В северной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области - высокая пожарная опасность. В Конаеве днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, западе области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на севере, западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный на севере, западе, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на востоке, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается гроза.

На западе, северо-западе, в центре Костанайской области ожидается гроза. Днем в центре области град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на западе, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, днем град. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем временами ожидается гроза.

Ночью на востоке, в центре Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в центре области - гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке области Улытау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.