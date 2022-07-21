21 Июля 2022 17:20

Штормовое предупреждение объявили из-за жары в Алматы

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили, что в ближайшую неделю в Алматы сохранится знойная, жаркая погода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение.

«Жара в Алматы сохранится еще в ближайшую неделю. В горных районах, в отдельных ущельях прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Но это в основном в среднегорье и высокогорье выше 2000 метров над уровнем моря. Сильная жара обусловлена тем, что идет вынос жарких и сухих воздушных масс из районов Ирана, Афганистана, Ирака через Среднюю Азию на южную половину республики», - отметил начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулет Кисебаев.

Согласно данным Казгидромета, 22 и 23 июля столбики термометров покажут 36-38 градусов тепла, в ночное время 21-23 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Также представлен консультативный прогноз погоды по Алматы на третью декаду июля. Так, на 24-27 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +23+25 градусов, днем +36+38.

28 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +25+27 градусов, днем +35+37 градусов.

29-31 июля также переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25 градусов, днем +30+32.

В ДЧС Алматы призвали жителей и гостей города воздержитесь от прогулок во избежание солнечных ударов и не увлекаться физической активностью.

Ранее врачи рекомендовали жителям, как уберечь себя в жару.