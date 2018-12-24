Штормовое предупреждение из-за мороза объявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанскую область пришли морозы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе объявили штормовое предупреждение на 25-26 декабря.

По данным РГП «Казгидромет», ночью 25-26 декабря на территории области ожидается сильный мороз - 35-40 градусов, местами - минус 30 градусов.

«В целях предупреждения ЧС и гибели людей настоятельно рекомендуем не выезжать и не выходить за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Доведите информацию до сведения соседей и родственников. Особое внимание уделите детям и престарелым. Не оставлять их одних», - говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напоминают о круглосуточно функционирующем телефоне 112, на который необходимо обращаться при угрозе или возникновении ЧС.