Штормовое предпреждение объявлено в шести областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

2 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

2 февраля в горных районах Туркестанской области ночью ожидается гололед. Местами ожидается туман. В Туркестане 2 февраля временами ожидается туман.

2-3 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман. В Караганде 2 февраля ночью и утром ожидается туман.

2 февраля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

2 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед.

2 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром 2 февраля ожидаются туман, гололед.







