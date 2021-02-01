РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:54, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Штормовое предпреждение объявлено в шести областях Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    2 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

    2 февраля в горных районах Туркестанской области ночью ожидается гололед. Местами ожидается туман. В Туркестане 2 февраля временами ожидается туман.

    2-3 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман. В Караганде 2 февраля ночью и утром ожидается туман.

    2 февраля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

    2 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед.

    2 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром 2 февраля ожидаются туман, гололед.




    Теги:
    Атырауская область Погода Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Костанайская область Карагандинская область Главная для mail.ru Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!