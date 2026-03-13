Штормовые предупреждения объявлены в 13 регионах Казахстана и Астане

13 марта в Астане ожидается гололед. Утром — туман. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются ночью небольшой снег, низовая метель, днем на севере, юге, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель. Гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с, днем на востоке области 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на юге, в предгорных, горных районах области временами порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге области Улытау ожидается туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на северо-востоке области порывы 15-18 м/с.

На западе, севере области Абай ожидаются снег, метель, днем на западе, севере области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.