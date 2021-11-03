Штормовая погода в Нур-Султане: спасатели обратились к горожанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий объявили в Нур-Султане. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, передаёт МИА «Казинформ».

«По данным синоптиков «Казгидромет» 3 ноября в столице ожидается туман, гололед», - сообщили в ведомстве.

В этой связи департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана рекомендует следить за изменениями погодных условий.

При тумане:

- водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений;

- пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

При гололеде:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

«Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112», - добавили в ДЧС.