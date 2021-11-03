Штормовая погода в Нур-Султане: спасатели обратились к горожанам
«По данным синоптиков «Казгидромет» 3 ноября в столице ожидается туман, гололед», - сообщили в ведомстве.
В этой связи департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана рекомендует следить за изменениями погодных условий.
При тумане:
- водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений;
- пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;
- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;
При гололеде:
- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;
- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;
- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
«Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112», - добавили в ДЧС.