Штормовая погода ожидается в столице и девяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снег с дождем, гололед и туман ожидаются 23 октября в Астане и девяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 23 октября на севере, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане 23 октября ночью ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с.

23 октября ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на большей части области 15-20, на юго-востоке области порывы 25 м/с, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 23 октября ночью ожидаются сильный снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.

23 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью в центре, на юге, востоке области порывы 16 м/с. В Актобе 23 октября ночью и утром ожидается туман.

На севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 23 октября ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем 23 октября в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в районе Алакольких озер 17-22, порывы 29 м/с.

23 октября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный, 15-20, ночью на большей части, днем на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре 23 октября ожидается ветер западный, 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с.

В Астане 23 октября днем ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.