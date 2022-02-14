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Штормовая погода ожидается в Нур-Султане и десяти областях Казахстана

14 Февраля 2022 17:00
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Штормовая погода ожидается в Нур-Султане и десяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения объявлены в столице и десяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Нур-Султане 15 февраля ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

15 февраля в восточной половине Акмолинской области ожидается сильный снег. На большей части области - метель. На севере, западе области - туман. Ветер северо-западный, западный ночью на большей части, днем в восточной половине области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау 15 февраля ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

15 февраля на востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный, западный на востоке, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

15 февраля на юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью на севере, в центре 15-20 м/с.

15 февраля ночью на большей части, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде 15 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15 м/с. В Жезказгане 15 февраля ветер западный, ночью порывы 15 м/с.

15 февраля на юго-западе Актюбинской области ожидается туман.

15 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 15 февраля ночью и утром ожидается туман.

15 февраля на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области, в горных районах ожидается гололед. Ветер северо-западный ночью и утром в горных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью и утром 15 февраля ожидается туман. В Туркестане ночью и утром 15 февраля ожидается туман.

15 февраля на севере и в горных районах Алматинской области ожидается низовая метель. На севере, юге и востоке области - туман, гололед, на дорогах - снежный накат. Ветер северо-западный, на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане 15 февраля временами ожидается гололед, на дорогах - снежный накат. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с.

15 февраля днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На большей части - метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, на западе области порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске 15 февраля ожидается метель. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. В Семее 15 февраля ожидается метель. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

15 февраля на севере Павлодарской области ожидается ночью сильный снег, днем сильная метель. Ветер юго-западный 15-20, днем на западе, юге области порывы 23-28 м/с. г. В Павлодаре 15 февраля ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

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#Казгидромет   #Погода  
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