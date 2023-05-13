Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Мая 2023, 18:00
Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами, сильный ветер, град и заморозки ожидаются 14 мая в Астане, Алматы и 9 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

14 мая ночью на большей части, днем на юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре, горных районах области Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер - 25 м/с. В Талдыкоргане утром и днем 14 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.

14 мая на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде так же сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Алматы 14 мая временами ожидается гроза.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Карагандеожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области - 15-20 м/с. В Актау 14 мая ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Уральске днем ожидается гроза.

В Астане 14 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

14 мая ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области - гроза. Ветер северо-восточный, северный, ночью на большей части области - 15-20, порывы 23 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются на поверхности почвы заморозки 3 градуса. В Петропавловске 14 мая ночью - ветер северо-восточный, северный, 15-20 м/с.


Астана   Алматы   Казгидромет   Регионы   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау
Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау
Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу
Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу
О чем говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу
О чем говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу
С кем будут драться казахстанские боксеры за «золото» ЧМ-2023
С кем будут драться казахстанские боксеры за «золото» ЧМ-2023
Финальные бои казахстанских боксеров на ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Финальные бои казахстанских боксеров на ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области
Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
Нурбек Оралбай вышел в финал ЧМ-2023 по боксу
Нурбек Оралбай вышел в финал ЧМ-2023 по боксу