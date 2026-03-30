Штормовая погода ожидается по всему Казахстану

30 марта днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Туркестан ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В связи с повышением температурного фона (ночью 3°C мороза-2°C тепла, днем 10-17°C тепла, на юге области до 22°C тепла) в период с 29 по 31 марта в области Абай продолжится интенсивное снеготаяние, вскрытие рек ото льда и ослабление ледового режима.

В руслах рек возможно образование заторов льда, ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды, что может привести к разливам и подтоплениям.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный днем на востоке, севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На востоке Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодар ожидается туман.

В связи с прогнозом положительных дневных температур воздуха до 15-20°C тепла, ночных до 0-5°C тепла, в период 28–30 марта в Павлодарской области ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках. Вследствие чего возможны переливы через автодороги, а также подтопления населенных пунктов, жилых домов и хозяйственных построек талыми водами.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

30 марта ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный днем на востоке, в центре области порывы 18 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Атырау днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В городе Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

30 марта ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

На гидрологическом посту р. Есиль — п. Приишимское, Осакаровского района, Карагандинской области, уровень воды подходит к опасной отметке. Фактический уровень воды на 20:00 ч. 354 см. Опасный уровень — 385 см. На гидрологическом посту р. Талды — п. Новостройка (с/о им К. Аманжолова), Каркаралинского района, Карагандинской области, уровень воды подходит к опасной отметке. Фактический уровень воды на 20:00 ч. 479 см. Опасный уровень — 555 см.

Вода продолжает прибывать, уровень воды в реке растет за счет приточности с верховья реки и возможно превышение опасной отметки.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

30 марта ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Костанай ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на северео-востоке области временами сильный дождь. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на севере области порывы 15-18 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

Ранее прогноз погоды по Казахстану на 28–30 марта 2026 года представили в РГП «Казгидромет». По прогнозу синоптиков, на большей части территории Казахстана ожидается по настоящему теплая весенняя погода без осадков.