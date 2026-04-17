Штормовая погода ожидается почти по всему Казахстану 17 апреля

17 апреля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, туман. На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем — осадки (дождь, снег), гололед, на юге, в центре области временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-западный, северный: ночью на юго-западе области 15–20 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15–20 м/с, порывы до 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. На гидрологическом посту р. Ертис — г. Семей отмечается подъем уровня воды. В связи с природоохранными попусками из Шульбинской ГЭС на гидрологическом посту ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем — осадки (дождь, снег), гололед, на востоке, юге области временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с. На гидрологическом посту р. Ертис — с. Аблайкит уровень воды превысил опасный уровень. По состоянию на 16:00 уровень воды составил 364 см (опасный уровень — 350 см). Подъем уровня воды на гидрологическом посту обусловлен увеличением сброса воды с Усть-Каменогорской ГЭС. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

В области Жетысу ожидаются дождь, гроза, на востоке, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ветер западный 15–20 м/с, на севере, востоке области порывы 23–28 м/с. В районе Алакольских озер ожидается ветер западный, днем временами порывы 30 м/с и более.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке, в горных районах области 17–22 м/с, на юге, востоке области порывы 23–28 м/с, временами 30 м/с и более.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15–18 м/с.

Ночью в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, востоке, юге Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью временами сильные осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер северо-восточный, на западе, востоке, юге области порывы 15–20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря, днем на востоке области — дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области 15–20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области порывы 15–20 м/с.

На западе, юге Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный, днем на юге области порывы 15–20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области ночью осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, град, шквал, временами сильный дождь. В горных районах области туман. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.