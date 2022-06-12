12 Июня 2022 16:32

Штормовая погода будет в столице и 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о штормовой погоде жителей столицы и 10 регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгилромет».

В Нур-Султане днем 13 июня ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

13 июня на северо-западе, юго-востоке в центре Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем - град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на северо-западе, юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем 13 июня ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 13 июня на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере и в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 13 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июня на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем 13 июня ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем 13 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

13 июня ночью на востоке, в центре, днем на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ночью в центре области ожидается туман.

13 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью 13 июня ожидается гроза. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июня в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке и в горных районах области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 13 июня днем временами ожидается гроза.

13 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. В Костанае утром и днем 13 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 13 июня в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте временами 13 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью 13 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

13 июня утром и днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

13 июня на юге, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.