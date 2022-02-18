Шторм «Юнис» обрушился на побережье Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Страны Западной Европы сталкиваются со сложными метеоусловиями в эти дни. На побережье Бельгии обрушился мощный шторм, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийских властей, сильные порывы ветра наблюдались в пятницу днем, в особенности в прибрежных районах и в Западной Фландрии. На побережье Бельгии фиксируются порывы ветра скоростью более 130 км/ч.

Метеорологи Бельгии отмечают, что нынешний шторм «Юнис» является наиболее сильным за более 20 лет наблюдений.

В Западной Фландрии движение поездов полностью прекращено с 14 часов местного времени. В Восточной Фландрии остановка коснулась 90% ж/д линий. Один из местных сервисов доставки еды также приостановил работу из-за непогоды.

В Нидерландах в четверг уже объявили, что движение поездов будет также остановлено и в пятницу.

Плохая погода, установившаяся в четверг в Германии, привела к задержкам в движении поездов, а также воздушного и водного транспорта в разных частях страны.





Фото:nachedeu.com



