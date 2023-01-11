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Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана

11 Января 2023, 19:07
Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 12-13 января на юге, в горных районахЖамбылской областиожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. Ночью 12-13 января на большей части области - очень сильный мороз до 30-33 градусов.

12 января ночью на юге, в горных районах Жетысуской областиожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке области 18-23, порывы 23-28, ночью временами 30 м/с и более.

Ночью на северо-востоке Мангистауской областисохраняется сильный мороз 19-24 градуса. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 17-22 м/.

На юге Павлодарской области - низовая метель. Ветер юго-западный на юге области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

12-13 января ночью на большей части Туркестанской области ожидается сильный мороз до 27 градусов.

В Шымкенте12-13 января - мороз до 25 градусов.


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