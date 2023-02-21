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Шторм прогнозируют в 12 регионах республики

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Февраля 2023, 19:05
Шторм прогнозируют в 12 регионах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики еще в 12 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

22 февраля на севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, днем - порывы 25 м/с.

На западе, севере, в центре Актюбинской области- низовая метель. На юге, востоке, севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, днем на севере, юге, в центре области - порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Алматинской областиожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Атырауской области- туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, на юге, западе области 15-20 м/с.

22-23 февраля на юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, утром и днем 22, 23 февраля - порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Жетысуской областиожидается ветер юго-восточный 15-20, в районе Жаланашколя - порывы 23-28 м/с.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской областиожидается низовая метель. Днем - гололед. Ветер юго-восточный на западе, юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Днем на севере, востоке области - низовая метель. Ветер южный, юго-восточный ночью на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с.

На западе, севере Кызылординской областиожидаются гололед, туман. Ветер западный, юго-западный днем в центре области 15-20 м/с

Ночью и утром 22 февраля на западе, севере Мангистауской областиожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, в центре области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Туркестанской областиожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, в горных районах области 15-20, днем - порывы 25 м/с.

На севере, востоке Улытауской областиожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с


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