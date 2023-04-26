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Шторм прогнозируют в 11 регионах Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 17:08
Шторм прогнозируют в 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 11 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 27 апреля в Шымкенте ожидается ветер восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области - ветер юго-восточный, южный на юге, востоке области - порывы 17 м/с.

В Алматинской области27 апреля – 1 мая в связи с выпавшими осадками на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

27-28 апреля на севереЖамбылской области ожидается пыльная буря, 28 апреля днем на юге, в горных районах - гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, сутки 27, ночью 28 апреля - порывы 23-28 м/с.

27 апреля на севере, востоке Жетысуской области - ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с.

На большей части Костанайской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области - пыльная буря. Ветер восточный в центре, на востоке области - порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области - ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На севере Туркестанской областиожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.


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