17 Августа 2022 19:35

Шторм прогнозируют синоптики в 12 регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

18 августа ночью на западе, севере Абайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем в северной половине области 15-20 м/с. В Бескарагайском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Актюбинской области - ветер восточный, северо-восточный, порывы 18 м/с.

На западе и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем - порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 36 градусов.

18-20 августа на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. В Таразе - ветер северо-восточный, днем 19-20 августа - порывы 15-20 м/с.

18 августа в Западно-Казахстанской области - ветер северо-восточный, восточный, днем на западе области - порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 37 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде - ветер северо-восточный, днем - порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, северо-западе, в центре области днем - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем на севере области - порывы 15-20 м/с.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 18 августа на юге, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте 18 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.