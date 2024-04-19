Шторм прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах республики, передает агентство Kazinform.

19 апреля в Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем на севере области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области - туман.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, северный ночью на северо-востоке области - порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, на севере, западе, юге области 15-20 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области - туман.

На востоке, в центре области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области - ветер южный, на западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге, в центре, днем на большей части области 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 м/с