РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:39, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Шторм прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

    дождь
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах республики, передает агентство Kazinform.

    19 апреля в Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

    Днем на севере области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области - туман.

    В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, северный ночью на северо-востоке области - порывы 15-20 м/с.

    В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, на севере, западе, юге области 15-20 м/с.

    На севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области - туман.

    На востоке, в центре области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. 

    Днем в Западно-Казахстанской области - ветер южный, на западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

    Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге, в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. 

    Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

    На севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 м/с

    Теги:
    Атырауская область Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Жетысуская область Кызылординская область Шымкент Абайская область Западно-Казахстанская область Штормовое предупреждение Павлодарская область Акмолинская область Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!