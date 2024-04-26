Шторм прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах республики, передает агентство Kazinform.

26 апреля ночью на западе, востоке, юге области Улытау ожидается гроза. Ветер восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки 2 градуса.

В Карагандинской области прогнозируют ветер северо-восточный и восточного направления, на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. г. Талдыкорган: днем 26 апреля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В центре, на востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Кызылорда: 26 апреля ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

26 апреля ночью и утром на юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. г. Алматы: 26 апреля ночью и утром ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. г. Конаев: 26 апреля ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

В Актюбинской области — ветер восточный, северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 16 м/с.

26 апреля в области Абай ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. г. Семей: 26 апреля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. г. Усть-Каменогорск: 26 апреля ожидается ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

26 апреля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. На севере, западе, юге, горных и предгорных районах области временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Шымкент: 26 апреля временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 26 апреля временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.