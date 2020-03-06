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Шторм ожидается в трех регионах Казахстана

6 Марта 2020 15:43
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Шторм ожидается в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Кызылординской области 7 марта местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

В Кызылорде 7 марта днем сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 95-100 %.


В Туркестанской области 7-8 марта ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Туркестане 7-8 марта ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Шымкенте 7-8 марта ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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Ключевые слова: Кызылординская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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