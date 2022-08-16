Шторм ожидается в столице и 9 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В десяти регионах республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городе Нур-Султане 17 августа во второй половине дня ожидается гроза.



В Бескарагайском районе Абайской области - чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, западе области - порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау - ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный - порывы 15 м/с. Днем на западе области сохраняется сильная жара до 35 градусов.

На северо-востоке Жетысуской области сохраняется ветер северо-восточный 18-23, в районе Алаколя - порывы 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области - ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. На юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Уральске днем - сильная жара до 35 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде - ветер северо-восточный, порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на севере области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске - ветер северо-западный, порывы до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



